Het Democratic National Committee (DNC), het bestuur van de Democratische Partij in de Verenigde Staten, zegt dat Rusland tijdens de congresverkiezingen van november pogingen heeft gedaan om de partij te hacken.

Volgens het DNC is Rusland verantwoordelijk voor een gerichte aanval op medewerkers van de partij, meldt The New York Times op basis van ingediende rechtbankdocumenten.

Medewerkers van de partij zouden op 14 november, enkele dagen na de Amerikaanse congresverkiezingen, per e-mail zijn benaderd. Er zou geen bewijs zijn dat de poging succesvol is geweest.

De aanval zou zijn uitgevoerd door Cozy Bear, een hackersgroep die wordt gelinkt aan de Russische geheime diensten. Dezelfde groep wordt verantwoordelijk gehouden voor de hack op de servers van het DNC in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

De internetbeveiligingsbedrijven FireEye en CrowdStrike zeggen tegen The New York Times niet met zekerheid te kunnen zeggen dat Cozy Bear daadwerkelijk achter de aanval op het DNC zit. Na de verkiezingen brachten de twee bedrijven naar buiten dat Russische hackers weer actief zijn, met onder meer aanvallen op de Amerikaanse overheid.

De verdelingen in het Amerikaanse Congres zijn op 3 januari veranderd na de verkiezingen in november. De Democraten hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden overgenomen van de Republikeinen. In de Senaat behouden de Republikeinen hun meerderheid.

