Er komt een platform waarop alle beschikbare data van de natuur in Nederland gebundeld worden, meldt Nature Today zondag. Het is de bedoeling dat het platform, dat wordt ontwikkeld door de initiatiefnemers achter de website, begin 2020 in gebruik wordt genomen.

Het nieuwe platform krijgt de naam Nature Today Go. Als het klaar is, kan de gebruiker op elke locatie in Nederland kijken wat de natuur op die plek te bieden heeft.

"We verwachten dat mensen veel meer interesse hebben in de natuur als ze ontdekken welke dieren en planten direct om hen heen leven", vertelt Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen University en een van de makers van Nature Today Go.

"Als je in het centrum van Amsterdam bent, is het bijvoorbeeld mogelijk om te kijken welke vogels je daar tegenkomt, of van welke insecten onlangs melding is gemaakt", vertelt Van Vliet.

In totaal zijn er volgens Van Vliet meer dan veertig "lagen" met informatie over de natuur in Nederland. Die lagen zijn nu al vrijwel allemaal openbaar, maar worden op verschillende manieren aangeboden, waardoor het voor gebruikers lastig is om ze te vinden. "Met Nature Today Go willen we al die gegevens op één plek en op een interessante manier aanbieden", aldus Van Vliet.

Subsidie van provincies en crowdfundingactie

Het platform wordt gefinancierd met onder meer subsidie van de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Daarnaast hopen de initiatiefnemers met een crowdfundingsactie 25.000 euro op te halen.

In april wordt gestart met de bouw van het platform, waarna het testen in het najaar start. Uiteindelijk kan iedereen begin 2020 Nature Today Go gebruiken.