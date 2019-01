Econet Wireless, de grootste telecomprovider van Zimbabwe, zegt na een verzoek van de overheid gedwongen te zijn de eigen activiteiten tijdelijk stil te leggen.

Het Zuid-Afrikaanse land heeft deze week te maken met hevige protesten tegen een verdubbeling van de benzineprijs. Ook protesteren inwoners tegen het economische beleid van president Emmerson Mnangagwa.

Dinsdag werd internet van Econet in Zimbabwe al platgelegd. Critici vermoeden dat de Zimbabwaanse overheid burgers de toegang tot sociale media wil ontzeggen, in een poging om de protesten de kop in te drukken.

"We hebben opnieuw het bevel gekregen om het internet compleet plat te leggen tot we nadere instructies krijgen", zegt Econet vrijdag in een verklaring. "Onze juridisch deskundigen adviseren ons aan het verzoek gehoor te geven tot een rechter zich heeft uitgesproken over de legitimiteit."

Bij de protesten zijn voor zover bekend drie mensen om het leven gekomen, onder wie een politieagent.

