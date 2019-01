In Macedonië is een netwerk van families en vrienden actief dat met de productie van nepnieuws miljoenen mensen heeft bereikt. Dat concluderen experts Peter Burger van de Universiteit Leiden en zijn Belgische collega Maarten Schenk na onderzoek.

Een Macedonische militair zou volgens de onderzoekers de spil in het web zijn, schrijft NOS. "In Macedonië is handel in fakenieuws een familiezaak", concluderen de onderzoekers. Met het verspreiden van nepnieuws wordt een flinke som geld binnengehaald, omdat het netwerk inkomsten binnenkrijgt via het advertentienetwerk van Google.

Het populairste bericht van het netwerk is het bericht Muslim Figure, dat ruim 630.000 keer gedeeld werd. Dat artikel staat zelfs op de tiende plek in de top vijftig van de meest gedeelde nepnieuwsberichten van BuzzFeed News.

"Het is dus nog steeds mogelijk om op grote schaal zooi te verspreiden en daar geld mee te verdienen. We zien wel dat de maatregelen van Facebook en Twitter effect hebben, maar wat mij betreft nog niet genoeg", signaleert Burger.

Volgens het duo hebben de families sinds 2016 meer dan zeventig nepnieuwssites aangemaakt en beheerd. Het overgrote deel van die sites is inmiddels offline. Het is daarnaast onduidelijk hoe actief het netwerk op het moment nog is.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!