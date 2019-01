Huawei heeft zijn apparatuur en software volgens Britse autoriteiten niet genoeg aangepast. Daardoor zou het Chinese techbedrijf nog altijd een risico vormen voor de nationale veiligheid van het Verenigd Koninkrijk, meldt een ingewijde aan persbureau Bloomberg.

In juli vond de Britse overheid "tekortkomingen" die risico's vormden voor de veiligheid. Daarna zou Huawei gesprekken met Britse ambtenaren hebben gevoerd en beloofde het bedrijf aanpassingen te doen om de problemen op te lossen.

Een nieuw onderzoek van Britse autoriteiten heeft volgens Bloomberg onder meer uitgewezen dat Huawei-systemen nog steeds problemen bevatten. Dat staat in het rapport dat naar verluidt in het eerste kwartaal van dit jaar zal verschijnen.

Britse ambtenaren buigen zich nu over vervolgstappen. Ze zouden afwegen of het Verenigd Koninkrijk meer gesprekken met Huawei moet voeren of dat de technologie van het bedrijf geweerd moet worden. Huawei levert onder meer techniek voor toekomstige 5G-netwerken.

Angst voor Chinese spionage

In de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan dreigt de technologie van Huawei verbannen te worden. In die landen bestaat de angst dat het bedrijf via zijn apparatuur voor de Chinese overheid zou spioneren. Ook wordt onderzoek gedaan naar vermeende diefstal van bedrijfsgeheimen van Amerikaanse bedrijven zoals T-Mobile US.

Huawei heeft altijd ontkend dat China gebruikers via zijn producten bespioneert. Ook is er nooit concreet bewijs gevonden.

Donderdag schreef zakenkrant Handelsblatt dat de Duitse overheid erover twijfelt of Huawei apparatuur mag leveren aan bedrijven voor 5G-netwerken. In Duitsland is nog geen beslissing genomen. Mogelijk worden strengere veiligheidseisen ingezet als maatregelen tegen Huawei.

Vorige maand bleek dat Nederland vooralsnog geen maatregelen treft. T-Mobile maakt veel gebruik van Huawei-apparatuur, maar het bedrijf zei daar geen afscheid van te willen nemen. KPN en VodafoneZiggo gaven geen duidelijk antwoord, maar deze concerns maken meer gebruik van apparatuur van het Zweedse bedrijf Ericsson.