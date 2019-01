De universiteit van Oxford stopt minstens drie maanden met het aannemen van onderzoekssubsidies en -donaties van het Chinese techbedrijf Huawei.

De universiteit heeft het besluit per e-mail aan studenten doorgegeven, schrijft de South China Morning Post donderdag. De beslissing werd vorige week genomen.

"Het besluit wordt over drie tot zes maanden in heroverweging genomen", staat in het bericht. "Dit heeft geen gevolgen voor bestaande donaties of al lopende onderzoeksprojecten."

Het besluit is genomen nadat Huawei in verschillende landen onder vuur kwam te liggen. Het bedrijf wordt bijvoorbeeld in de Verenigde Staten beschuldigd van spionage voor de Chinese overheid. Gegevens van gebruikers zouden gemakkelijk door de Chinese veiligheidsdiensten ingezien kunnen worden. Huawei heeft dat altijd ontkend.

In Canada werd eerder een topvrouw van Huawei opgepakt op last van de VS. Zij wordt verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran.

Huawei werkt in het Verenigd Koninkrijk niet alleen samen met Oxford, maar onder meer ook met universiteiten van Cambridge, Cardiff, York en Manchester. In totaal heeft het bedrijf omgerekend zo'n 6,6 miljoen euro gedoneerd. Het gaat in deze gevallen bijvoorbeeld om projecten zoals de ontwikkeling van technologie voor 5G-netwerken.