Johannes S., de verdachte van het lekken van gegevens van honderden Duitse politici, journalisten en beroemdheden, zou in het verleden ook de Duitse federale recherche Bundeskriminalamt (BKA) hebben gehackt.

De hacker zou twee jaar geleden persoonlijke gegevens van BKA-medewerkers online hebben geplaatst, meldt het Duitse blad Focus op basis van bronnen.

Volgens het blad gaat het om telefoonnummers, delen van e-mailadressen en interne documenten. Tussen de gegevens zou ook informatie van het hoofd van de dienst, Holger Münch, hebben gezeten. De BKA wilde tegenover Focus niet reageren.

Begin januari werd bekend dat een hacker persoonlijke informatie van honderden Duitse politici online heeft geplaatst. Dat deed hij door middel van een soort adventskalender in aanloop naar Kerst. Alle politieke partijen, behalve de rechts-populistische AfD, werden door het datalek getroffen.

S. werd op 6 januari gearresteerd in de deelstaat Hessen, maakte de BKA twee dagen later bekend. Hij zou hebben gehandeld uit onvrede over enkele uitspraken van de slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de verdachte precies aan de grote hoeveelheid data is gekomen.