Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uitgehaald naar de Verenigde Staten vanwege de "hysterie" rond Chinese telecombedrijven als Huawei en ZTE.

De VS overweegt wetten in te voeren die het leveren van Amerikaanse technologie aan Huawei en ZTE expliciet verbieden. Het voorstel werd woensdag gedaan door zowel Democratische als Republikeinse politici.

In april verbood de VS al leveringen aan ZTE, omdat het bedrijf zich niet aan Amerikaanse sancties heeft gehouden door goederen aan Iran te leveren. Het handelsverbod kostte ZTE naar eigen zeggen bijna de kop, maar werd in juli opgeheven, waardoor het bedrijf zijn handelsactiviteiten kon hervatten.

In december werd Huawei-topvrouw Meng Wanzhou gearresteerd in Canada, ook op verdenking van het omzeilen van Amerikaanse sancties. Huawei zou via een gelieerd bedrijf technologie aan Iran hebben geleverd.

Bovendien vrezen de Verenigde Staten dat China technologie van Huawei en ZTE in telecomnetwerken gebruikt voor spionage. Publiek bewijs daarvoor ontbreekt.

Ondertussen zijn China en de Verenigde Staten al maanden verwikkeld in een handelsoorlog. De Chinese vicepremier Liu He brengt eind januari een bezoek aan de VS voor nieuwe onderhandelingen.