Ren Zhengfei, de oprichter en algemeen directeur van de Chinese smartphone- en telecomfabrikant Huawei, zegt dat zijn bedrijf nooit voor de Chinese overheid heeft gespioneerd en dat ook nooit zal doen.

"Geen enkele wet verplicht bedrijven in China om achterdeurtjes (kwetsbaarheden in producten, red.) in te bouwen", tekent The Wall Street Journal op uit zijn verklaring. "Mijn bedrijf zou geen gehoor geven aan zo'n verzoek."

Met de verklaring verbreekt Ren een jarenlange mediastilte. De Verenigde Staten vermoeden dat China apparatuur van het bedrijf gebruikt voor spionage. Apparatuur van Huawei is te vinden in westerse telecomnetwerken, waaronder in Nederland.

In december werd Rens dochter Meng Wanzhou, de financieel directeur van Huawei, in Canada gearresteerd op verdenking van het overtreden van Amerikaanse sancties tegen Iran. Huawei zou via een gelieerd bedrijf Amerikaanse apparatuur aan Iran hebben geleverd.

Bedrijven die in China actief zijn, zijn wettelijk verplicht om gegevens van klanten te overhandigen als het de nationale veiligheid kan raken. De definitie van nationale veiligheid kan door de Chinese autoriteiten breed opgevat worden. Zo kan dit onder meer gelden voor kritiek op de Communistische Partij.

Huawei heeft altijd ontkend dat het bedrijf een verlengstuk van de Chinese overheid is. Er is geen publiek bewijs dat Huawei door China gebruikt wordt om het Westen te bespioneren.

Huawei is wereldwijd marktleider op het gebied van apparatuur voor telecomnetwerken. Ook strijdt het bedrijf met Apple om de tweede positie op de markt voor smartphones. Het Zuid-Koreaanse bedrijf Samsung is marktleider.