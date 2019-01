Opsporingsautoriteiten in de Verenigde Staten mogen mensen die aanwezig zijn tijdens een huiszoeking niet zomaar dwingen om elektronische apparaten, zoals smartphones, te ontgrendelen met een vingerafdrukscan, gezichtsherkenning of een irisscan.

Een federale rechtbank in Californië heeft een verzoek daartoe afgewezen omdat het te breed geformuleerd was, blijkt uit een door Apple Insider gepubliceerde gerechtelijke afwijzing van een huiszoekingsbevel.

De conclusie komt voort uit een afdreigingszaak. De twee verdachten zouden een slachtoffer via de berichtenapp Facebook Messenger gedwongen hebben geld over te maken. Als het slachtoffer daar geen gehoor aan zou geven, zouden de verdachten een "vernederende video" van hem publiceren.

In het kader van het onderzoek verzochten de autoriteiten om een huiszoekingsbevel voor een woning in Californië. Daar wilden zij aanwezige mobiele telefoons en computers in beslag nemen.

Daarnaast zouden in de woning aanwezige personen hun biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, iris of gezicht, moeten gebruiken om de apparaten te ontgrendelen. "Dit verzoek is te breed", oordeelt de rechter in zijn afwijzing. "In de zaak worden twee verdachten geïdentificeerd, maar het verzoek (om een apparaat te ontgrendelen, red.) is niet beperkt tot een bepaald persoon, noch een specifiek apparaat."

Rechter stopt ook brede inbeslagname apparaten

Ook de wens van de autoriteiten om aanwezige elektronische apparaten in beslag te nemen, is naar het oordeel van de rechter te breed. "De overheid kan niet worden toegestaan op zoek te gaan naar een mobiele telefoon van een niet-verdachte en deze in beslag te nemen, simpelweg omdat diegene aanwezig is tijdens een wettige huiszoeking", schrijft de rechter.

In de Verenigde Staten mochten opsporingsdiensten mensen al niet dwingen om een pincode of een andere toegangscode te gebruiken om apparaten te ontgrendelen, wat in het verleden gebeurd is. Het is onduidelijk of een rechter oordeelt dat biometrische gegevens gebruikt mogen worden als het verzoek om een huiszoekingsbevel gerichter wordt omschreven.