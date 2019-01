De autoriteit voor economische delicten in Noorwegen doet onderzoek naar TIDAL. Het onderzoek richt zich op de vraag of de muziekstreamingdienst van rapper Jay-Z heeft gefraudeerd door luistercijfers kunstmatig te verhogen.

De Ökokrim heeft op dit moment vier voormalige TIDAL-werknemers ondervraagd, meldt het Noorse zakenblad Dagens Naeringsliv maandag. Drie van hen zouden de autoriteit in 2016 al hebben benaderd.

Dagens Naeringsliv publiceerde in mei de resultaten van een onderzoek waarin het aantal streams van de albums The Life of Pablo van Kanye West en Lemonade van Beyoncé in twijfel werden getrokken. In totaal zouden 320 miljoen 'nepstreams' hebben plaatsgevonden.

TIDAL beweerde dat de albums in enkele dagen honderden miljoenen keren waren beluisterd. Deze getallen strookten niet met van een interne harde schijf afkomstige cijfers, die in handen was van het Noorse zakenblad. De gemanipuleerde cijfers zouden tot excessieve royaltyuitbetalingen hebben geleid, ten koste van andere artiesten.

TIDAL heeft de aantijgingen van de Dagens Naeringsliv ontkend. In mei kondigde de muziekstreamingdienst een intern onderzoek aan, maar resultaten daarvan zijn tot nu toe niet openbaar gemaakt.