Doke Pelleboer, een voormalige directeur van provider XS4ALL, wil niet dat KPN het merk van zijn oude bedrijf opheft.

Dat vertelt Pelleboer aan Emerce. De oud-topman heeft een petitie getekend waarin wordt gepleit voor het behoud van de provider. Deze petitie is op het moment van schrijven bijna dertigduizend keer getekend.

KPN kondigde afgelopen week plannen aan om het merk XS4ALL op te heffen. Ook Telfort en Yes Telecom zouden op termijn verdwijnen. Volgens het moederbedrijf gaan klanten niks merken van de verandering. Het zou gaan om een verandering in de merkstrategie.

Pelleboer begon in juli 1999 als directeur van XS4ALL en vertrok in oktober 2005. Volgens hem was er toen ook al discussie over het opheffen van de provider. "Om de zoveel jaar kwam de discussie weer terug over wat KPN met XS4ALL zou moeten doen", vertelt hij. "Het leek een soort wetmatigheid."

'Je gooit een premiumproduct weg'

XS4ALL begon in 1993 als provider, waarna het bedrijf in 1998 werd overgenomen door KPN. Volgens de oud-directeur is de dochteronderneming echter meer dan alleen een naam voor een KPN-product: "Als je XS4ALL opheft, gooi je juist een premiumproduct weg."

Pelleboer is niet de eerste die zich uitspreekt tegen het verdwijnen van XS4ALL. Karin Spaink, die samen met XS4ALL in de rechtbank stond om zich te verdedigen tegen Scientology, liet weten haar abonnement op te zeggen als het bedrijf verdwijnt. Volgens haar is XS4ALL meer dan alleen een merk, omdat het bedrijf zelfstandig onder KPN opereert.