Een petitie waarin wordt gepleit voor het behoud van XS4ALL is na twee dagen al ruim twintigduizend keer ondertekend. KPN maakte bekend uiterlijk in 2020 met de merknaam XS4ALL te willen stoppen.

De petitie XS4ALL moet blijven volgde donderdag nadat bekend werd dat moederbedrijf KPN in 2019 en 2020 wil stoppen met zijn submerken.

De voormalige XS4ALL-medewerker Kirsten Verdel startte de petitie. Vrijdag was Verdel al verrast door het grote aantal handtekeningen. De teller stond toen op 8.300 handtekeningen. "Het signaal dat we ermee afgeven is duidelijk", zei ze toen.

XS4ALL was in 1993 de eerste Nederlandse internetprovider voor particulieren. Het bedrijf werd opgericht door hackers, die een vrije toegang tot internet en privacy belangrijk vonden.

In 1998 werd XS4ALL door KPN overgenomen. Eigenlijk zou de provider toen nog drie jaar onder de eigen naam verdergaan. "Ik vind het vooral heel knap dat XS4ALL het nog zo lang heeft weten te rekken", zegt voormalig technisch directeur Simon Hania tegen de Volkskrant.

'Wellicht waait het over'

Hania noemt de petitie "wat makkelijk". "Die helpt echt niet. Het enige wat helpt is als mensen massaal klant worden", aldus Hania. Voormalig directeur Doke Pelleboer betreurt in de krant vooral het verlies aan technische expertise dat gepaard gaat met de opheffing van XS4ALL. Pelleboer ondertekende de petitie zelf ook. "Wellicht waait het over", zegt hij over het voornemen van KPN.

Naast XS4ALL, verdwijnen ook de merknamen Telfort en Yes Telecom. "KPN heeft het voornemen om op termijn de dienstverlening van deze merken verder te laten gaan onder de vlag van het KPN-merk", zei een woordvoerder van KPN eerder. Voor klanten zou er los van de naam niets veranderen, ook behouden XS4ALL-gebruikers hun e-mailadres.

Volgens een woordvoerder van KPN staat nog niet vast dat de merknaam van XS4ALL ook daadwerkelijk verdwijnt bij het samenvoegen van de verschillende submerken. "We zien het sentiment. Wat we donderdag hebben aangekondigd, gaan we zorgvuldig uitvoeren. Wij gaan met klanten in gesprek over hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen", zegt een woordvoerder van KPN.

KPN zei eerder dat waardevolle onderdelen van de dochterbedrijven zoals XS4ALL ondergebracht worden bij KPN. Ook noemt het bedrijf de eigen winkels als toekomstig voordeel voor XS4ALL-klanten. Tot nu toe konden klanten van XS4ALL niet terecht in fysieke winkels.