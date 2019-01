Microsoft heeft met het Amerikaanse ministerie van Defensie een vijfjarig contract gesloten. Het contract heeft een waarde van 1,76 miljard dollar (1,53 miljard euro), aldus het Pentagon vrijdag.

Microsoft gaat alle cloudopslag van het ministerie verzorgen. In oktober vorig jaar bleek dat niet alle medewerkers achter het omstreden cloudcontract staan. In een open brief uitten ze hun zorgen over de samenwerking. Ze waarschuwden voor het gebruik van kunstmatige intelligentie voor militaire doeleinden.

Brad Smith, hoofdjurist van Microsoft, liet daarna weten achter het contract te staan. "Door ons terug te trekken zouden we de kans op een publiek debat over verantwoordelijk gebruik van technologie aan ons voorbij laten gaan."

Google besloot in dezelfde periode na protesten binnen het bedrijf wel af te zien van deelname aan de aanbesteding.

Naast Microsoft, waren onder meer IBM, Oracle en Amazon in de race om de clouddiensten van het Pentagon te verzorgen.

Oracle heeft overheid VS aangeklaagd om aanbesteding contract

Oracle heeft de Amerikaanse overheid in december aangeklaagd vanwege het aanbestedingsproces. Volgens het Amerikaanse softwarebedrijf is het toekennen van het contract aan één partij "tegenstrijdig met aanbestedingseisen en is het niet in overeenstemming met de strategie van de sector".

Omdat het contract wordt toegekend aan één partij, remt dit "constante concurrentie, snelle innovatie en lagere prijzen", aldus Oracle. Het bedrijf deed eerder al zijn beklag bij het hoogste overheidsorgaan dat intern onderzoek kan doen naar het werk van de federale Amerikaanse overheid.

Dit orgaan, het Government Accountability Office (GAO), oordeelde in november vorig jaar dat de gang van zaken wel voldoet aan de aanbestedingseisen. Bovendien zou het toekennen van het contract aan één bedrijf vanwege de nationale veiligheid de beste optie zijn.