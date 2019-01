Polen heeft een medewerker van het techbedrijf Huawei gearresteerd. Hij wordt verdacht van spionage namens de Chinese overheid.

De medewerker in kwestie is verantwoordelijk voor het verkopen van producten aan bedrijven in Polen, aldus nieuwszender TVPInfo.

Tegelijkertijd is een voormalige medewerker van de Poolse veiligheidsdienst gearresteerd. Hij was inmiddels werkzaam bij telecomprovider Orange Polska. Beide verdachten zullen drie maanden in voorarrest blijven.

"Deze zaak is nog lang niet voorbij" vertelt Stanislaw Zaryn, woordvoerder van de Poolse geheime dienst. "We gaan nu uitzoeken of er inderdaad is gehandeld tegen de Poolse staat."

Steeds meer landen zijn bezorgd over mogelijke spionage door Huawei. Het bedrijf verkoopt onder meer apparatuur voor telecommasten aan providers, die volgens critici misbruikt kunnen worden om namens de Chinese overheid af te luisteren.

Huawei werkte aan 5G in Polen

Orange Polska werkte in het afgelopen jaar samen met Huawei, aan de introductie van een nieuw 5G-netwerk in Polen.

Huawei ontkent telecomnetwerken af te luisteren. Daarnaast is er nog geen concreet bewijs van spionage gepresenteerd. Desalniettemin hebben providers in onder andere de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan maatregelen genomen tegen het bedrijf.