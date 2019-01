Ziekenhuis MST in Enschede kampte vrijdag met een grote ICT-storing. Alle computersystemen waren offline en het ziekenhuis heeft alle operaties tijdelijk opgeschort, bevestigt een woordvoerder.

De storing begon vrijdagochtend. Volgens een woordvoerder ging het om "een kink in de kabel van onze infrastructuur", waarbij ook de backupsystemen niet naar behoren werkten. Inmiddels is de storing opgelost, meld de woordvoerder.

De storing sloeg toe op alle systemen van het ziekenhuis. Daardoor was het ziekenhuis niet telefonisch bereikbaar en konden artsen en verplegers niet bij patiëntendossiers.

Het ziekenhuis had vrijdagochtend alle operaties opgeschort. "We kijken in de loop van de dag of we die kunnen hervatten", aldus de woordvoerder. Daarnaast riep het ziekenhuis patiënten op voorlopig niet naar de polikliniek te komen.

Om hoeveel uitgestelde operaties het gaat, kon de zegsvrouw niet melden. Wel benadrukte ze dat de patiëntveiligheid niet in het geding is geweest. De kwestie is wel "heel vervelend" voor de mensen die een operatie verwachtten.