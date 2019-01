De zoekmachine Bing van Microsoft suggereert zoektermen die leiden naar resultaten met kinderporno. Ook leiden expliciete aan kinderporno gerelateerde zoektermen naar afbeeldingen waar misbruik zichtbaar is.

Automatische suggesties om een zoekopdracht in Bing aan te vullen, leidden naar de zoekresultaten met kinderporno, ontdekte TechCrunch na een anonieme tip. Op die manier leidde de zoekmachine gebruikers naar de afbeeldingen.

Gebruikers die op een zoekresultaat met kinderporno klikten, kregen via Bings optie om visueel vergelijkbare afbeeldingen te bekijken nog meer resultaten voorgeschoteld.

TechCrunch werkte in het onderzoek samen met AntiToxin, een bedrijf dat software maakt om online kindermisbruik op te sporen. In december onthulden de twee partijen ook al de verspreiding van kinderporno via WhatsApp, dat onderdeel is van Facebook.

In het onderzoek werd Bings zoekfilter, om seksueel getinte teksten, foto's en video's uit de zoekresultaten te weren, uitgeschakeld. De zoekopdrachten leverden vervolgens tientallen afbeeldingen van kinderporno en -misbruik op.

Microsoft zegt in een reactie tegen TechCrunch het "onacceptabel" te vinden dat de afbeeldingen via zijn zoekmachine te vinden waren. Nadat TechCrunch het bedrijf over de zoektermen informeerde, werd een deel van de resultaten verwijderd.

Het is in Nederland strafbaar om kinderporno te bekijken.