Karin Spaink, de schrijver en columnist die door XS4ALL een decennium lang werd bijgestaan in rechtszaken tegen de omstreden geloofsgemeenschap Scientology, is van plan XS4ALL te verlaten zodra de provider volledig opgaat in KPN.

"Ja, ik ga definitief weg bij XS4ALL", bevestigt Spaink in gesprek met NU.nl. Zij reageert daarmee op de aankondiging van KPN dat dochterproviders XS4ALL, Telfort en Yes Telecom onderdeel worden van het moederbedrijf.

Spaink en XS4ALL hebben jarenlang juridisch gestreden tegen Scientology, nadat Spaink in 1995 rechtbankdocumenten omtrent de gemeenschap, via servers van XS4ALL, online had geplaatst. Volgens Scientology maakten Spaink en meerdere internetproviders, waaronder XS4ALL, met de publicatie inbreuk op het auteursrecht van de omstreden organisatie.

De zaak liep tot Hoge Raad. Die besloot in 2005 geen uitspraak te doen, omdat Scientology het verzoek daartoe had ingetrokken. Daarmee bleef een eerdere uitspraak in stand: in 2003 oordeelde de rechtbank in Den Haag al dat het recht op publicatie van de documenten zwaarder weegt dan het auteursrecht van Scientology.

Spaink laat aan NU.nl weten uit principe geen klant van KPN te willen zijn, onder meer door het extra aanbod van diensten dat XS4ALL tot op heden biedt. "Dat ze dat allemaal zelf doen, maakt XS4ALL tot een waardevolle provider. Als dat wegvalt, zie ik geen reden meer om extra te betalen."

Een woordvoerder van XS4ALL bevestigt dat de provider toegang heeft tot het DSL-netwerk (kabels via de telefoonlijn) en het glasvezelnetwerk van KPN, maar verder zelfstandig opereert. Hoe de situatie er onder KPN zou uitzien, is volgens de woordvoerder nog niet bekend.

Ook andere klanten XS4ALL teleurgesteld

Spaink vreest dat de unieke positie van XS4ALL verloren gaat als de provider volledig opgaat in KPN. "Dat kun je op je vingers natellen. Ze zeggen nu al dat het alleen om de merknaam gaat, waarmee ze geen rekening houden met de extra diensten die XS4ALL biedt", zegt zij.

De schrijver en columnist neemt het KPN kwalijk dat de provider zegt dat alleen de merknaam XS4ALL verdwijnt. "Het suggereert dat het (de diensten van XS4ALL, red.) niet telt voor ze. KPN doet alsof het dezelfde doos is, met een andere strik eromheen. Dat is jammer."

Ook andere klanten van XS4ALL laten online weten teleurgesteld te zijn dat de provider verdwijnt. XS4ALL was met de oprichting in 1993 de eerste provider die particulieren toegang gaf tot het internet. In 1998 nam KPN het bedrijf over.

Een oproep om een online petitie voor het behoud van de provider te tekenen, werd door het officiële Twitter-account van XS4ALL gedeeld, maar later verwijderd.