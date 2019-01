Een hacker van de groep die bekendstaat als Humpty Dumpty heeft verklaard dat het collectief werd aangestuurd door de Russische inlichtingendienst FSB.

De leider van de groep zou in contact hebben gestaan met medewerkers van de FSB, zei de onlangs vrijgekomen Humpty Dumpty-hacker Konstantin Teplyakov tegen het Russische mediaconcern RBC.

Vladimir Anikeev, de leider van Humpty Dumpty, werd in 2017 in Rusland veroordeeld tot twee jaar cel, maar is sinds augustus 2018 op vrije voeten. De hackersgroep staat ook bekend als Shaltai Boltai (Russisch voor Humpty Dumpty) en Anonymous International.

"Anikeev nam de risico's op zich die geassocieerd zijn met het communiceren met de buitenwereld, ambtenaren en de geheime diensten", zegt Teplyakov tegen de RBC. "Het was onderdeel van zijn werk."

Volgens Teplyakov zou de leider van de groep sinds augustus 2015 in nauw contact hebben gestaan met de Russische geheime dienst. Anikeev heeft dat eerder in gesprek met RBC ontkend. Volgens hem was Teplyakov een ingehuurde kracht die niet tot de kern van de groep behoorde.

Twee medewerkers van de FSB, Sergey Mikhailov en Dmitry Dokuchaev, zijn in Rusland aangeklaagd voor activiteiten gerelateerd aan Humpty Dumpty. Ook Ruslan Stoyanov, een medewerker van het Russische antivirusbedrijf Kaspersky Lab, is aangeklaagd.