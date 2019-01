Mark Zuckerberg, de directeur en oprichter van Facebook, wil in 2019 meerdere publieke debatten voeren over de toekomst van technologie in de maatschappij.

"Om de zoveel weken ga ik in gesprek met leiders, experts en mensen in onze gemeenschap vanuit verschillende vakgebieden", schrijft Zuckerberg dinsdag op zijn persoonlijke Facebook-pagina.

Sinds 2009 stelt Zuckerberg aan het begin van het jaar een persoonlijk doel. Door deze persoonlijke uitdagingen leerde hij onder meer de taal Mandarijn, las hij om de twee weken een boek en programmeerde hij zijn eigen virtuele assistent.

Eind december kondigde Zuckerberg aan zijn persoonlijke doel van vorig jaar te verlengen. In 2018 uitte de Facebook-topman het voornemen om Facebook te 'repareren'.

Het sociale medium was daarvoor onder vuur komen te liggen vanwege de verspreiding van desinformatie en misbruik door inmenging in verkiezingen. "Het kost meer dan één jaar om deze problemen aan te pakken", schreef Zuckerberg eind december op zijn profiel.

De nieuwe persoonlijke uitdaging om met leiders en deskundigen in gesprek te gaan, is daar een aanvulling op. De discussies zullen plaatsvinden op Zuckerbergs persoonlijke Facebook- of Instagram-pagina of in andere media.

Hoe de debatten er precies zullen uitzien, is niet duidelijk. Het is evenmin bekend wanneer Zuckerberg hiermee begint.