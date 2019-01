Het zakelijke sociale netwerk LinkedIn heeft in China tijdelijk het profiel van Peter Humphrey geblokkeerd. Humphrey schreef begin 2018 dat in Chinese gevangenissen onder dwang kleding wordt gemaakt.

Het LinkedIn-account van Humphrey werd hersteld nadat BuzzFeed het sociale medium benaderde. Een woordvoerder zegt tegen de nieuwssite dat het om een "fout" gaat.

Het is de tweede keer in korte tijd dat LinkedIn het account van iemand met kritiek op China heeft geblokkeerd. Begin januari bleek dat het profiel van een Chinese activist in China ontoegankelijk was. Het account werd na media-aandacht hersteld.

Humphrey werd in 2013 in China veroordeeld en bracht bijna twee jaar door in een Chinese gevangenis. Volgens China kwam de man op illegale wijze aan privégegevens van Chinese burgers. Humphrey stelt dat hij werd gedwongen om te bekennen.

Na zijn vrijlating schreef hij in zakenkrant The Financial Times dat in zijn gevangenis kleding voor onder meer H&M en C&A werd gemaakt.

"Dit draait niet alleen om mij", schrijft Humphrey aan BuzzFeed. "Hoeveel 'fouten' maken zij (LinkedIn, red.) zonder dat ze gedwongen worden deze te corrigeren?"

LinkedIn werd in 2016 overgenomen door Microsoft.