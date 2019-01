De banden tussen de Chinese telecomfabrikant Huawei en twee omstreden bedrijven zouden veel nauwer zijn dan tot nu toe bekend was, schrijft Reuters dinsdag op basis van documenten die het persbureau heeft ingezien.

De Verenigde Staten verdenken Huawei ervan via het bedrijf Skycom zaken te hebben gedaan in Iran, terwijl dat vanwege Amerikaanse sancties verboden is.

Huawei noemt Skycom een zakenpartner, maar de Amerikaanse autoriteiten beweren dat het in Hongkong gevestigde bedrijf onderdeel is van Huawei. In december werd Huawei-topvrouw Meng Wanzhou in het kader van dit onderzoek gearresteerd.

Volgens Reuters laten documenten zien dat een hooggeplaatste Huawei-medewerker werd aangesteld als manager voor Skycom in Iran. Drie andere medewerkers zouden bovendien bankrekeningen van zowel Huawei als Skycom hebben beheerd.

Eerder onthulde Reuters al dat Meng tussen februari 2008 en april 2009 in de raad van bestuur van Skycom heeft gezeten. Meng is momenteel de financieel directeur van Huawei.

'Huawei verkocht aandeel Skycom aan lege vennootschap'

Huawei zou zijn aandelen in Skycom in 2007 hebben verkocht aan Canicula. Dit bedrijf, dat alleen op papier bestaat, is gevestigd op het Oost-Afrikaanse eiland Mauritius. Canicula zou op zijn beurt ook volledig worden beheerd door Huawei.

Huawei-topvrouw Meng is gearresteerd, omdat zij zou hebben gelogen over de werkelijke banden tussen het telecombedrijf en Skycom. Later is zij op borgtocht vrijgelaten.

De arrestatie van Meng heeft de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en China verder op scherp gezet.

De Amerikaanse autoriteiten beweren ook dat Huawei door de Chinese overheid wordt gebruikt voor spionage. Huawei is wereldwijd marktleider op het gebied van telecomapparatuur.