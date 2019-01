De Duitse federale politie BKA heeft zondag de woning van een negentienjarige man doorzocht. De huiszoeking was onderdeel van het vooronderzoek naar de hack van Duitse politici en beroemdheden.

Het gaat om een woning in de Duitse stad Heilbronn in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg, meldt de publieke omroep RBB maandag.

De omroep meldt dat de woning en huisvuil van de man zijn doorzocht. Ook is technische apparatuur in beslag genomen. De bewoner van het appartement, Jan Schürlein, zegt op Twitter dat hij als getuige is gehoord.

Donderdagavond werd bekend dat een hacker in aanloop naar Kerst de privégegevens van honderden Duitse politici online heeft geplaatst. Ook werden in december gegevens van Duitse journalisten, YouTubers en beroemdheden gepubliceerd.

Identiteit en motief van hacker onbekend

Schürlein heeft eerder via Twitter verklaard al lange tijd met de hacker in contact te hebben gestaan.

Uit een schermafbeelding blijkt dat de hacker op 4 januari aan Schürlein heeft laten weten dat hij van plan is zijn apparatuur te vernietigen. Daarnaast zei de hacker dat hij zijn account bij de chatdienst Telegram heeft opgeheven.

Het is niet bekend of de hacker de gegevens van Duitse politici en beroemdheden deels of geheel eigenhandig heeft buitgemaakt, of er op een andere manier aan is gekomen. Ook over het motief is niets bekend.