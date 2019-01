De hacker achter de publicatie van privégegevens van Duitse politici, heeft naar verluidt het Twitter-account van een Duitse YouTube-persoonlijkheid aan hem teruggeven.

Het Twitter-account is teruggegeven na een gesprek tussen de hacker en een andere YouTuber, schrijft de Süddeutsche Zeitung op basis van chatgesprekken die de krant heeft ingezien.

De hacker zou het Twitter-account van Simon Wiefels, een YouTuber die opereert onder de naam Simon Unge, hebben overgenomen. "Eerst wilde hij direct met Unge praten, later hebben we e-mailadressen uitgewisseld en heeft hij het account teruggegeven", zegt de andere YouTuber, die al enkele jaren met de hacker in contact stond.

"Bedankt mensen, heb het Twitter-account terug", brengt Wiefels vrijdag via zijn account @Unge naar buiten. Volgens de YouTuber wist de hacker bij accounts in te dringen door een kwetsbaarheid in Gmail, de e-maildienst van Google. Details daarover ontbreken.

Hacker publiceerde privégegevens Duitse politici en YouTubers

Donderdagavond werd bekend dat de hacker de privégegevens van honderden Duitse politici online heeft geplaatst. Dat deed hij door middel van een soort adventskalender op Twitter.

De hacker deelde vanaf 1 december links naar privégegevens van Duitse beroemdheden, YouTubers en journalisten. In de laatste dagen voor Kerst werden woonadressen, e-mailadressen en telefoonnummers van leden van de Bondsdag, het Duitse parlement, online geplaatst.

Het gaat om gegevens van de Freie Demokratische Partei (FDP), Die Linke, Die Grünen, de SPD en de CDU/CSU. Gegevens van politici van het rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) werden niet online geplaatst.

Het is onduidelijk wie er precies achter de hack zit en wat zijn motief is. Ook is niet bekend hoe de hacker de gegevens verzamelde en uit welke bron of bronnen de gegevens komen.