Naast politici zijn ook Duitse beroemdheden, YouTube-persoonlijkheden, media-organisaties en journalisten getroffen door de massale hack die donderdagavond werd ontdekt. Dat blijkt vrijdag uit een inventarisatie van de gelekte gegevens door NU.nl.

Onder meer gegevens die worden gelinkt aan de Duitse comedian en tv-presentator Jan Böhmermann, de comedian en auteur Christian Ehring en enkele Duitse journalisten staan online.

In de databases komen daarnaast onder meer de namen en gegevens van YouTube-persoonlijkheden Ardian Bora (Ardy), Mirco Rosik, Bela-Tess Wind (Suzie Grime), Erik Range (Gronkh) en de tweelingbroers Heiko en Roman Lochmann (Die Lochis) voor.

Onder de gelekte gegevens bevinden zich volledige namen, geboortedata, woonadressen, telefoonnummers, IP-adressen, e-mailadressen, gegevens van familieleden (waaronder foto's van kinderen en scans van identiteitsdocumenten), declaraties, IBAN-gegevens, chatgesprekken en links naar Twitter-, Instagram- en Skype-profielen. De soorten gelekte gegevens verschillen per slachtoffer.

Ook persoonlijke gegevens van medewerkers van Tube One en Studio71, twee Duitse agentschappen voor YouTubers, staan online. Hetzelfde geldt voor gegevens van medewerkers van de Duitse publieke omroepen ZDF en ARD.

NU.nl heeft negen telefoonnummers uit de gelekte gegevens gebeld om de gegevens te verifiëren. Een manager van een Duitse journalist, die ook op de lijst stond, liet weten op de hoogte te zijn van de gelekte gegevens en de zaak te onderzoeken.

Zeven andere gesprekken werden beantwoord met het automatische bericht dat het telefoonnummer niet of tijdelijk niet in gebruik is, of niet bereikbaar is. Mogelijk gaat het om oude telefoonnummers of hebben de slachtoffers hun telefoonnummer of inkomende gesprekken geblokkeerd.

Hacker lekte ook privégegevens politici

De hacker publiceerde de privégegevens en documenten in aanloop naar Kerst. Dat gebeurde in een soort adventskalender op Twitter. Vanaf 20 december werden ook links naar documenten gerelateerd aan politieke partijen online geplaatst.

Het gaat om gegevens van de Freie Demokratische Partei (FDP), Die Linke, Die Grünen, de SPD en van de CDU/CSU, waaronder privédata van bondskanselier Angela Merkel.

Gegevens van de rechts-populistische partij AfD zijn vooralsnog niet online verschenen, maar een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat alle partijen door de hack zijn getroffen, meldt een journalist van de ZDF.