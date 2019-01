Een hacker of meerdere hackers hebben de privégegevens van honderden Duitse politici online gezet. Tussen de gegevens zitten woonadressen, persoonlijke en zakelijke e-mailadressen, telefoonnummers, chatgegevens en creditcardinformatie.

Leden van alle partijen van de Bondsdag (het Duitse parlement) zijn getroffen, behalve leden van de rechts-populistische partij AfD, meldt het Duitse tv-programma Tagesschau.

Naast persoonlijke gegevens, bevat het lek ook interne partijdocumenten. Het gaat bijvoorbeeld om aanmeldformulieren voor partijcongressen, interne communicatie en ledenlijsten.

De informatie is in aanloop naar Kerst op Twitter verspreid via een soort adventskalender, maar werd pas donderdagavond ontdekt. Een account dat momenteel meer dan zeventienduizend volgers heeft, deelde links naar de gegevens, die soms enkele jaren oud zijn.

Het is onduidelijk wie achter het account zit dat de gegevens lekte. Ook het motief van de dader of daders is een raadsel.

Hoewel er vermoedelijk geen politiek gevoelige documenten te vinden zijn, is de schade vanwege de omvang van het lek aanzienlijk, schrijft Tagesschau.