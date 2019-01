De Chinese smartphone- en telecomfabrikant Huawei heeft twee medewerkers berispt voor het versturen van een tweet via een iPhone, een smartphone van concurrent Apple.

"Het incident heeft schade aan het merk Huawei toegebracht", staat in een interne memo die is ingezien door persbureau Reuters. Huawei wilde niet op de kwestie reageren.

In de tweet werden volgers van het officiële Huawei-account op Twitter een gelukkig 2019 gewenst. Het bericht was voorzien van een melding waaruit bleek dat het bericht met een iPhone was verstuurd. Dit is een tekst die Twitter aan tweets toevoegt als dat het geval is.

Uit de memo blijkt dat een ingehuurd bedrijf om sociale media te beheren op een desktopcomputer verbindingsproblemen ervoer. Om de nieuwjaarswens toch op tijd te versturen, werd een iPhone gebruikt.

Het document meldt dat de twee verantwoordelijke medewerkers zijn gestraft. Zo zagen zij hun maandelijkse salaris met 5.000 yuan (ongeveer 640 euro) afnemen.

Huawei strijdt met Apple om de tweede plaats van het wereldwijde marktaandeel in de smartphonemarkt. Het Zuid-Koreaanse bedrijf Samsung is marktleider.