Het sociale netwerk LinkedIn heeft het account van de Chinese activist Zhou Fengsuo hersteld. Het profiel was in China kort geblokkeerd na een eis van de Chinese autoriteiten.

Volgens Zhou heeft Microsoft, de eigenaar van LinkedIn, zijn account hersteld na de media-aandacht over de blokkade, laat hij weten aan de South China Morning Post.

"Hoewel we de vrijheid van meningsuiting sterk onderschrijven, erkennen we dat we ons aan de eisen van de Chinese overheid moeten houden toen we (in 2014 in China, red.) lanceerden", staat in de melding van LinkedIn die Zhou deelde op Twitter.

Een woordvoerder van LinkedIn laat aan de South China Morning Post weten dat het account "door een fout" was geblokkeerd, maar wilde verder niet op de situatie ingaan.

Zhou staat bekend als een van de door China aangemerkte leiders achter het Tiananmenprotest in 1989. Bij het neerslaan van het protest op het Plein van de Hemelse Vrede zijn naar verschillende schattingen honderden of duizenden mensen om het leven gekomen. Een toenmalig Britse ambassadeur in Peking zou hebben gesproken van ruim tienduizend doden.

De poging om zijn LinkedIn-profiel te blokkeren, is volgens Zhou een gevolg van zijn activiteiten op andere sociale media. Zo zouden ook zijn berichten op WeChat, een soort Twitter in China, niet door anderen gezien kunnen worden.

De mensenrechtenactivist zegt van LinkedIn geen antwoord te hebben gekregen op de vraag welke specifieke berichten de initiële blokkade hadden veroorzaakt.