HackerGiraffe, een van de hackers die op slimme televisies en Chromecasts inbrak om PewDiePie-propaganda af te spelen, heeft zijn activiteiten gestaakt.

Dat maakt de hacker bekend in een bericht op Pastebin. "Ik kan dit niet", staat in het bericht. "De constante angst dat ik gepakt en vervolgd word, houdt me wakker en geeft me allerlei angst- en paniekaanvallen."

De hacker zegt dat hij mensen wilde informeren over de gevoeligheid van hun apparaten. Tegelijkertijd wilde hij de populaire YouTuber PewDiePie steunen. "Ik heb nooit iemand kwaad willen doen en ik had geen kwade bedoelingen. Het spijt me als iemand zich aangevallen of bedreigd heeft gevoeld."

Het hackersduo HackerGiraffe en j3ws3r brak in op tienduizenden smart-tv's en Chromecasts. De actie begon toen PewDiePie qua aantal abonnees ingehaald dreigde te worden door het Indiase muziekbedrijf T-Series. In het filmpje dat het duo op de tv's verspreidde, riepen ze mensen op om zich op PewDiePie te abonneren.

Aan het einde van het filmpje vertelden de hackers hoe slachtoffers zich tegen gelijksoortige aanvallen kunnen beschermen.

Gehackte printers voor PewDiePie-reclame

PewDiePie zei de hackactie in een video geweldig te vinden. "Ga door, maar doe niets illegaals, want dat zet mij in een kwaad daglicht."

De hackers verspreidden al eerder propaganda voor PewDiePie. In december hackten ze 50.000 slecht beveiligde printers om reclame voor het YouTube-kanaal af te drukken.