De hackersgroep die zichzelf The Dark Overlord noemt, dreigt met de publicatie van ruim achttienduizend documenten die zijn gerelateerd aan de aanslagen van 11 september 2001. Het zou gaan om van verzekeraars afkomstige juridische documenten.

De documenten zijn onder meer afkomstig van verzekeringsmaatschappij Hiscox, schrijft The Dark Overlord in een verklaring op Pastebin. De verzekeraar bevestigt in gesprek met Motherboard dat een adviserend juridisch bedrijf het slachtoffer is.

Volgens The Dark Overlord gaat het onder meer om e-mails, contracten, geheimhoudingsverklaringen, schikkingen, verklaringen, voicemails en communicatie tussen bedrijven en de FBI, het Amerikaanse ministerie van Justitie en het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Naast Hiscox, zouden ook de Britse verzekeringsmarkt Lloyd's of London en het Amerikaanse investeringsbedrijf in onroerende goederen Silverstein Properties slachtoffers zijn.

In april werd al bekend dat een grote Amerikaanse verzekeraar was gehackt, maar om welk bedrijf dit ging of wie de dader is, was destijds niet duidelijk. The Dark Overlord beweert nu de groep achter de hack te zijn.

Een van de slachtoffers zou een voorstel tot omkoping geaccepteerd hebben, maar een door The Dark Overlord opgelegde voorwaarde hebben geschonden door de autoriteiten in te schakelen.

Hackers proberen documenten te verkopen

De hackersgroep zou woensdag een deel van de via de hack bemachtigde documenten hebben vrijgegeven. Op die manier willen de hackers bewijzen de duizenden documenten in handen te hebben.

The Dark Overlord wil de volledige set documenten verkopen en doet expliciet een beroep op terroristische organisaties, Rusland en China om de buit te kopen.

The Dark Overlord is vooral bekend van een hack bij Netflix, waarbij de groep losgeld eiste om een nieuw seizoen van de serie Orange Is The New Black voor zich te houden.