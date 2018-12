Mark Zuckerberg, de oprichter en directeur van Facebook, heeft opnieuw het voornemen geuit om het sociale medium te 'repareren'. De topman wil onder meer de verspreiding van desinformatie en inmenging van verkiezingen aanpakken.

"Voor de duidelijkheid: het kost meer dan één jaar om deze problemen aan te pakken", schrijft Zuckerberg in een bericht op zijn profiel.

Zuckerberg startte in 2009 met zijn 'persoonlijke uitdagingen'. Sindsdien stelde hij zich onder meer het doel om komend jaar Mandarijn te leren, elke twee weken een boek te lezen en om een persoonlijke virtuele assistent te programmeren.

In 2018 formuleerde Zuckerberg het doel om grote problemen op Facebook aan te pakken. Hij noemde toen onder meer misbruik en haatzaaien, maar ook inmenging door natiestaten.

"Op elk gebied hebben we nu een meerjarenplan om onze systemen grondig na te gaan", schrijft Zuckerberg vrijdag in een terugblik. "In het verleden hebben we ons niet genoeg op deze problemen gefocust, maar nu zijn we een stuk proactiever."

"Dat betekent niet dat we elke kwaadwillende persoon of elk slecht bericht zullen pakken", schrijft hij verder. "Sommige problemen, zoals verkiezingsinmenging of haatzaaien, kunnen nooit helemaal opgelost worden", erkent hij.

Facebook heeft zwaar 2018 achter de rug

Facebook kwam het afgelopen jaar regelmatig onder vuur te liggen. In maart brak het privacyschandaal rond Cambridge Analytica los. Dit bedrijf bleek onbedoeld de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers in handen te hebben gekregen.

Zuckerberg moest zich als gevolg van het schandaal verantwoorden in zowel het Amerikaanse Congres als het Europees Parlement.

Later in 2018 blijft Facebook de aandacht vaker opeisen door nieuwe onthullingen over de manieren waarop het bedrijf data van gebruikers verzamelt, de vermeende indamming van conservatieve geluiden en het twijfelachtige handelen van de Facebooktop.