LinkedIn-oprichter Reid Hoffman heeft zijn excuses aangeboden voor een investering in een bedrijf dat nepnieuws verspreidde tijdens de Amerikaanse Senaatsverkiezingen in 2017.

Daarmee reageert de topman op een artikel van The New York Times, waarin de krant een nepnieuwscampagne op Facebook en Twitter beschreef.

Het bedrijf New Knowledge maakte accounts op sociale media aan die afkomstig leken te zijn van Russen. Met deze accounts werd verkiezingskandidaat Roy Moore massaal gevolgd.

Op deze manier probeerde het bedrijf de indruk te wekken dat Moore de Russen had betaald om zijn volgersaantallen op sociale media te vergroten.

Volgens The New York Times werd de operatie gefinancierd door Hoffman. De LinkedIn-miljardair ontkent direct betrokken te zijn geweest bij de actie, maar biedt zijn excuses aan voor de manier waarop zijn geld is gebruikt.

'Ik schaam me hiervoor'

"Ik had geld geïnvesteerd in American Engagement Technologies, (AET) een groep die probeerde om nepnieuws en botlegers op het internet te bestrijden", schrijft Hoffman in een blogpost op Medium. "Zij hebben vervolgens het geld in New Knowledge gestoken. Ik heb daar zelf nooit toestemming voor gegeven."

Hoffman zegt dat hij beter in de gaten moest houden hoe zijn investering gebruikt zou worden door het bedrijf. "Ik vind de gebruikte tactieken zeer zorgwekkend. Ik schaam me ervoor dat ik AET niet goed in de gaten heb gehouden."