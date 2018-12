De Amerikaanse inlichtingendienst heeft samen met de Nederlandse politie vijftien websites offline gehaald. Het gaat om sites waarop DDoS-aanvallen besteld konden worden.

De FBI maakte donderdag bekend de domeinen offline te hebben gehaald. Dat deed de dienst met hulp van onder meer de Britse National Crime Agency en de Nederlandse politie.

Het gaat om websites met een zogeheten 'booter' of 'stresser'. Via de sites konden mensen op bestelling DDoS-aanvallen laten uitvoeren. Met een DDoS-aanval wordt zoveel bezoek naar een site of dienst gestuurd dat de server bezwijkt en onbereikbaar wordt.

Enkele van die websites waren downthem.org, str3ssed.me en vbooter.org. Die sites zijn uit de lucht gehaald en tonen nu een plaatje van de FBI waarop de dienst de overname bekendmaakt.

Drie mannen zijn aangehouden

Er zijn drie mannen aangehouden die de websites vermoedelijk beheerden. Twee van hen komen uit Californië en één uit Alaska.

Volgens de FBI hebben gamingplatformen vaak last van DDoS-aanvallen in de week voor Kerst. Zo hopen hackers een kerstvakantie te verpesten of willen ze spelers stimuleren om tijd met familie door te brengen.

In het verleden werden onder meer servers van Blizzard, PlayStation en Xbox door DDoS-aanvallen getroffen.

Politie rolde eerder grote aanbieder van DDoS-aanvallen op

In april 2015 rolde de Nederlandse politie de website Webstresser.org op. Die site werd door het Openbaar Ministerie (OM) "de grootste aanbieder voor DDoS-aanvallen ter wereld" genoemd. Die dienst kende in totaal 130.000 gebruikers.

Bij deze actie werkte de Nederlandse politie samen met autoriteiten uit de Verenigde Staten, Australië en andere Europese landen.