De Britse en Amerikaanse overheden houden de Chinese overheid verantwoordelijk voor cyberaanvallen die wereldwijd worden uitgevoerd.

De overheden beschuldigden China donderdag van het uitvoeren van verregaande, wereldwijde cyberaanvallen. De Britse en Amerikaanse overheden brachten hun bevindingen in openbare statements naar buiten.

Chinese hackers zouden onderdeel zijn van China's inlichtingendienst en uit naam van de overheid opereren. Ze zouden zich focussen op het stelen van gevoelige commerciële data in Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigt twee Chinezen van hackaanvallen, als onderdeel van de groep APT10. De aanvallen zouden tussen 2006 en 2018 hebben plaatsgevonden.

Chinese hackers zouden informatie hebben gestolen van bedrijven uit allerlei sectoren, zoals biotechnologie en telecommunicatie. Ook bemachtigen ze volgens aanklagers de persoonlijke gegevens van zo'n 100.000 medewerkers van de Amerikaanse marine. De groep zou ook een laboratorium van ruimtevaartorganisatie NASA digitaal zijn binnengedrongen.

Ten minste 45 Amerikaanse bedrijven zouden slachtoffer zijn geworden van de Chinese aanvallen. Zo zouden de hackers zijn binnengedrongen op netwerken van onder meer IBM en Hewlett Packard Enterprise.

'Chinese hackactiviteiten moeten stoppen'

De Chinezen beperkten zich naar verluidt niet tot doelen in de VS. Ook in andere landen zouden bedrijven zijn gehackt. Zo beschuldigt de Britse regering APT10 van "een kwaadaardige cybercampagne" om toegang te krijgen tot gevoelige commerciële informatie. Daar zou ook het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid bij betrokken zijn.

"Deze campagne laat zien dat elementen van de Chinese regering zich niet houden aan de toezeggingen die China in 2015 deed in een bilaterale overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk", zegt de Britse regering in een verklaring. "Deze activiteiten moeten stoppen."

De Britse verklaring komt niet onverwachts. Een ingewijde zei eerder tegen persbureau Reuters dat de Verenigde Staten en bondgenoten China ter verantwoording zouden roepen. De Amerikanen krijgen naar verwachting ook bijval van bondgenoten als Japan, Canada en Nederland.

'Brutale, wereldwijde campagne'

Australië riep China donderdagavond op om internationale afspraken op het gebied van cybercrime te respecteren. Alastair MacGibbon, het hoofd van het Australische Cyber Security Centre, omschreef de hackactiviteiten als "een brutale, wereldwijde campagne". Er zouden "meerdere" Australische bedrijven zijn getroffen.

Ministers Marise Payne en Peter Dutton noemden de aanvallen "een serieus probleem".

Angst voor Chinese spionage

Woensdag schreef The New York Times dat Chinese hackers jarenlang toegang hebben gehad tot een systeem van de Europese Unie, waarin diplomatieke berichten met gevoelige informatie te vinden waren.

Volgens internetbeveiligingsbedrijf Area 1 bestaat er "geen twijfel" dat de Chinese overheid achter de aanval zit. De Europese Unie en de Amerikaanse inlichtingendienst NSA doen onderzoek naar het mogelijke lek.

China wordt al langer beschuldigd van hacken en spioneren. Zo gebruiken landen als de Verenigde Staten en Japan voor hun 5G-netwerken geen technologie van de Chinese bedrijven ZTE en Huawei. De landen zijn bang dat de Chinese overheid via die weg informatie onderschept. De desbetreffende bedrijven ontkennen dergelijke banden met de Chinese overheid te hebben.