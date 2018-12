Taxidienst Uber heeft in hoger beroep een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk verloren. Volgens het Londense Court of Appeal moet Uber zijn chauffeurs als werknemers behandelen.

De rechter verwierp daarmee het beroep van Uber tegen een eerder vonnis van een lagere rechtbank. Een woordvoerder van Uber heeft al gezegd zijn juridische strijd voort te zetten bij het Britse hooggerechtshof.

De zaak kan grote consequenties hebben voor het bedrijf. Naar verwachting zullen duizenden Uber-chauffeurs met claims komen als het hooggerechtshof tot dezelfde conclusie komt.

Bestuurders hebben volgens de rechter recht op een minimumloon, pauzes en vrije dagen. Uber ziet zichzelf als onafhankelijk platform dat passagiers en chauffeurs met elkaar in contact brengt. Volgens het bedrijf kunnen chauffeurs daarom niet worden gezien als werknemers van Uber.

Een Franse rechter oordeelde dit jaar in het voordeel van Uber en zei dat Uber geen transportdienst is, maar een intermediair. Het Franse tribunaal liet daarbij meewegen dat een Uber-chauffeur vrij is om te bepalen wanneer hij rijdt en ook ritten kan weigeren.