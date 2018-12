De procureur-generaal in de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft Facebook aangeklaagd vanwege het datamisbruikschandaal met Cambridge Analytica.

De rechtszaak werd door twee anonieme bronnen bevestigd, meldt The Washington Post. In het bericht staat dat dit de eerste keer is dat regelgevers in de VS het concern willen straffen voor zijn banden met Cambridge Analytica.

Facebook is aangeklaagd, omdat het politieke adviesbureau Cambridge Analytica toegang had tot persoonlijke data van 87 miljoen Facebook-gebruikers. Gebruikers hadden daar geen toestemming voor gegeven.

Het datamisbruikschandaal kwam dit jaar veelvuldig in het nieuws. De Amerikaanse Federal Trade Commission onderzoekt op dit moment onder meer de relatie tussen Facebook en Cambridge Analytica en hoe met gebruikersdata werd omgegaan.

Bedrijven hadden toegang tot privéchats

Facebook kwam dit jaar met veel privacyschandalen in het nieuws. Woensdag kwam ook naar buiten dat Facebook de techbedrijven Netflix en Spotify toegang had gegeven om privégesprekken van gebruikers met een gekoppeld account te kunnen lezen. Daar hadden gebruikers evenmin toestemming voor gegeven.

Het sociale netwerk ontkent dat gegevens zonder toestemming zijn ingezien. Ook laat Netflix weten dat het bedrijf "op geen enkel punt berichten heeft gelezen".

Volgens een woordvoerder was de datadeal in 2014 onderdeel van een functie die in 2015 weer werd verwijderd.