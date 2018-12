De Belastingdienst mag het burgerservicenummer (BSN) uiterlijk op 1 januari 2020 niet meer verwerken in het btw-nummer van eenmanszaken, zoals zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

Zelfstandigen met een webwinkel hoeven hun btw-nummer vanaf nu bovendien niet meer te vermelden op hun website, maakt de Autoriteit Persoonsgegevens woensdag bekend.

De Autoriteit Consument en Markt, die op deze wettelijke verplichting toeziet, knijpt een oogje toe. "Het probleem is al langere tijd bij ons bekend en wij hebben ook besloten om daar niet actief op te handhaven", zegt een woordvoerder van de marktautoriteit tegen NU.nl

Ondernemers krijgen voor de communicatie met de Belastingdienst een btw-nummer, dat deels uit het persoonlijke BSN bestaat.

In juli constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens al dat de Belastingdienst de privacywet overtreedt door het BSN in het btw-nummer te verwerken. De toezichthouder stelde toen dat de Belastingdienst tot 1 januari 2019 de tijd had om de praktijk aan te passen.

Met het verwerkingsverbod dat in 2020 van kracht gaat, maakt de Autoriteit Persoonsgegevens gebruik van een zwaar middel dat de praktijk daadwerkelijk verbiedt. "De illegale verwerking van persoonsgegevens mag dan niet meer plaatsvinden", zegt woordvoerder Martijn Pols tegen NU.nl.

Het is de eerste keer dat de Autoriteit Persoonsgegevens een verwerkingsverbod oplegt. De privacywaakhond heeft die mogelijkheid onder de AVG, de Europese privacywet die in mei van kracht is gegaan.

Eenmanszaken krijgen nieuw btw-nummer

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën laat woensdag aan de Tweede Kamer weten dat eenmanszaken, zoals zzp'ers, eind 2019 een nieuw btw-nummer krijgen. De ondernemers moeten hun administratie er daarom per 1 januari 2020 op aanpassen.

Een woordvoerder van de Belastingdienst zei in juli tegen NU.nl dat het aanpassen van de btw-nummers, waardoor het BSN er niet meer in zit, een "technisch ingewikkeld verhaal is", omdat het btw-nummer "in de haarvaten van de systemen" zit.

De aanpassing zou er daarom voor moeten zorgen dat het hele ICT-systeem van de Belastingdienst op de schop moet. Door alle ruim 1,3 miljoen eensmanszaken in Nederland een nieuw btw-nummer te geven, voldoet de Belastingdienst naar eigen zeggen ook tot de ingebruikname van het nieuwe systeem aan de wet.

Intern blijft de Belastingdienst het huidige btw-nummer, met daarin het BSN verwerkt, gebruiken, onder meer voor de heffing van de omzetbelasting. Volgens de Belastingdienst is dit in lijn met de privacywet. De Autoriteit Persoonsgegevens kon niet specifiek op dit punt ingaan, maar zegt alle maatregelen in de gaten te houden.

Mocht het de Belastingdienst niet lukken om het BSN uit het btw-nummer te halen, dan mag het btw-nummer vanaf 2020 helemaal niet meer gebruikt worden.