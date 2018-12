Websites mogen in Europa pas persoonsgegevens met Facebook delen als daar toestemming voor is gevraagd, schrijft advocaat-generaal Michal Bobek in een advies aan het Europees Hof.

De advocaat-generaal reageert daarmee op het gebruik van Facebooks likeknop op websites. Pagina's waarop deze staan, sturen automatisch privégegevens van bezoekers naar het sociale netwerk.

Gebruikers zouden de vraag moeten krijgen of ze hun gegevens naar Facebook willen sturen voordat de likeknop deze verzendt. Dat is op het moment vaak niet het geval.

Het Europees Hof buigt zich op het moment over een rechtszaak over het Duitse Fashion ID. Deze webwinkel heeft de likeknop op zijn pagina staan en zou volgens aanklagers daarmee de privacywet schenden.

Er is nog geen oordeel geveld in de zaak. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend en hoeft dus niet zomaar opgevolgd te worden door de rechter. In veel gevallen gebeurt dat echter wel.