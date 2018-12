Hackers hebben jarenlang toegang gehad tot een systeem van de Europese Unie waarin diplomatieke berichten met gevoelige communicatie te vinden waren.

Op die manier wisten zij berichten uitgewisseld tussen diplomaten te downloaden, schrijft The New York Times op basis van de bevindingen van internetbeveiligingsbedrijf Area 1.

Volgens het bedrijf zijn de hackers gelieerd aan de Chinese inlichtingendienst. Een deskundige van Area 1 zegt dat er "geen twijfel" bestaat dat de aanval is uitgevoerd door de Chinese overheid.

De berichten tussen diplomaten gingen over onder meer de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, afgelopen juli in Helsinki.

De diplomatieke communicatie is geclassificeerd met een laag niveau van geheimhouding. Meer gevoelige informatie werd op een apart systeem bewaard, of is te vinden in systemen die helemaal niet aan het internet verbonden zijn.

'Hack was niet geavanceerd'

Volgens het internetbeveiligingsbedrijf Area 1, dat de hack ontdekte, kregen de hackers op een relatief eenvoudige manier toegang tot het Europese communicatiesysteem. "Er was niets echt geavanceerds aan", zegt de directeur van het bedrijf tegen The New York Times.

De hackers zouden malafide e-mails hebben verstuurd naar diplomaten in Cyprus, waarna zij toegang kregen tot het systeem van dat land. Daar kregen zij de beschikking tot wachtwoorden die nodig zijn om de database met kabelberichten van de Europese Unie in te zien.

Het secretariaat van de Europese Unie laat aan The New York Times weten "op de hoogte te zijn van de beschuldigingen over een mogelijk lek van gevoelige informatie en de zaak actief te onderzoeken". Ook de Amerikaanse inlichtingendienst NSA zegt onderzoek te doen.

