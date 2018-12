Sociaal netwerk Facebook liet techbedrijven Netflix en Spotify de privégesprekken van alle gebruikers met een gekoppeld account lezen, zonder dat deze gebruikers expliciet toestemming hadden gegeven.

Dat meldt The New York Times op basis van interne documenten en gesprekken met vijftig voormalige Facebook-medewerkers.

Het delen van de privéchats was onderdeel van een overeenkomst tussen Facebook en de andere bedrijven; een afspraak die ook was gemaakt met de Royal Bank of Canada, die ook chatgesprekken mocht inzien.

Het sociale netwerk ontkent dat de gebruikersgegevens is ingezien zonder dat gebruikers daar toestemming voor hebben gegeven.

Een woordvoerder van Netflix vertelt aan NU.nl dat de datadeal onderdeel was van een functie uit 2014, waarbij gebruikers via Facebook series aan vrienden konden aanraden. "We hebben op geen enkel punt berichten gelezen", belooft het bedrijf. De functie werd in 2015 weer verwijderd.

Facebook heeft vergelijkbare samenwerkingen met andere techgiganten. Apple mag bijvoorbeeld contacten en agendapunten van Facebook binnenhalen nadat een gebruiker is ingelogd, zelfs als hier achteraf geen toestemming voor is gegeven.

Apple zegt niet op de hoogte te zijn van speciale bevoegdheden bij Facebook. Een woordvoerder benadrukt daarnaast dat de data op de telefoons van gebruikers blijven.

Amazon en Microsoft kregen ook data van Facebook

Amazon kreeg namen en contactinformatie van gebruikers doorgestuurd door Facebook. Deze samenwerking zou binnenkort ten einde lopen. De webwinkelgigant wil niet zeggen hoe de gegevens worden gebruikt.

Microsoft mocht zonder toestemming de namen en profielinformatie van vrienden van gebruikers zien. Deze informatie werd op niet nader genoemde manieren ingezet voor de zoekmachine Bing. Volgens Microsoft zijn de gegevens inmiddels gewist.

Facebook ligt onder vuur

Facebook ligt al langere tijd onder vuur door meerdere dataschandalen. Afgelopen voorjaar bleek dat databedrijf Cambridge Analytica Facebook-informatie had misbruikt om psychologische profielen van gebruikers te maken, waarmee gerichte politieke reclame voor onder meer de Trump-verkiezingscampagne werd getoond.

Recent bleek dat een pr-bureau in dienst van Facebook nepnieuws had verspreid over concurrenten van het bedrijf. Het sociale netwerk ontkent hier zelf de opdracht voor te hebben gegeven.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!