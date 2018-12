De datingapp Tinder heeft meerdere werknemers ontslagen die onlangs naar de rechter zijn gestapt. De aanklagers beweren onder meer dat de voormalige topman Greg Blatt een medewerker seksueel heeft aangerand.

Een woordvoerder bevestigt dat meerdere medewerkers zijn ontslagen omdat ze "hun werk niet goed konden uitvoerden". Volgens bronnen van The Verge waren alle ontslagen medewerkers betrokken bij de rechtszaak.

Ook Tinders marketing- en communicatietopvrouw Rosette Pambakian is ontslagen. Zij schrijft in een e-mail die in handen van The Verge is dat ze stelselmatig onder druk is gezet om zelf ontslag te nemen nadat ze zich bij de rechtszaak had geschaard.

Het ontslagen personeel zat al sinds de aanklacht met betaald verlof thuis.

Rechtszaak over aanranding en aandelen

In augustus stapten meerdere oprichters en een deel van de Tinder-top naar de rechter om 2 miljard dollar (1,75 miljard euro) aan schadevergoeding te eisen van moederbedrijf Match Group. De aanklagers zeiden dat medewerkers geen aandeelopties hadden omdat de waarde van het bedrijf bewust verlaagd was.

Pambakian stelde in dezelfde zaak dat ze is aangerand door Blatt, de voormalige CEO van het bedrijf. In een e-mail van de topvrouw aan Match Group-CEO Mandy Ginsberg beweert ze dat deze aantijgingen de reden zijn dat ze nu is ontslagen.

"Jij beweerde op basis van een slecht onderzoek dat we alleen maar 'met instemming hebben geknuffeld'", aldus Pambakian. "Alsof ik zou hebben ingestemd met een CEO die me betast".

De marketingtopvrouw heeft zich inmiddels teruggetrokken uit de rechtszaak, omdat nieuwe personeelsvoorwaarden binnen het bedrijf het onmogelijk maken om het moederbedrijf aan te klagen. Pambakian zegt dat deze nieuwe regels "stiekem in de regels zijn geslopen".