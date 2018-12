Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft onderzocht dat vrouwen op Twitter consequent bovengemiddeld veel hatelijke, racistische en homofobe tweets krijgen toegestuurd.

Volgens Amnesty is 7,1 procent van alle tweets die naar vrouwen worden gestuurd "problematisch" of "grievend". De organisatie onderzocht miljoenen tweets die in 2017 werden ontvangen door 778 vrouwelijke journalisten en politici.

Vrouwen met een donkere huidskleur lopen 34 procent meer kans op problematische tweets dan blanke vrouwen. Vooral zwarte vrouwen worden onevenredig getroffen: zij hebben 84 procent meer kans op een problematische of grievende tweet dan vrouwen met een lichte huidskleur.

De mensenrechtenorganisatie werkte samen met Element AI, een maker van kunstmatige intelligentie, en ruim 6.500 vrijwilligers die het systeem trainden om problematische tweets te herkennen. Amnesty startte het onderzoek nadat ze een aantal keer zonder succes bij Twitter cijfers over online geweld en misbruik van vrouwen had opgevraagd.

'Dit bewijst wat we al lang wisten'

"Nu hebben we data om te bewijzen wat vrouwen ons al lang vertellen: dat Twitter een plek is waar racisme, vrouwenhaat en homofobie onbelemmerd kunnen gedijen", zegt Milena Marin van Amnesty.

Uit de studie blijkt ook dat linkse politici 23 procent meer haatberichten toegestuurd krijgen dan rechtse politici. Bij journalisten is het omgekeerd; journalisten die voor rechtse media als Daily Mail, The Sun of Breitbart werken, werden in 64 procent meer problematische tweets genoemd dan collega's van linkse media als The New York Times en The Guardian.

Amnesty onderkent dat het onderzoek nog steeds maar een zeer beperkt beeld geeft. "Het zou waarschijnlijk anders zijn als het wordt toegepast op andere beroepen, landen of een grotere groep mensen", zegt de organisatie over zijn methode.

'Vrijheid van meningsuiting bedreigt meningsuiting'

Bovendien zijn de geanalyseerde tweets openbare berichten die in maart 2018 zijn verzameld. Berichten die eerder al door Twitter zijn verwijderd vanwege het overtreden van de richtlijnen, zijn in het onderzoek niet meegenomen. De daadwerkelijke getallen liggen volgens de onderzoekers daarom waarschijnlijk hoger.

Twitter stelt tegenover Wired dat misbruik inderdaad afbreuk doet aan de gezondheid van het sociale netwerk. Het bedrijf kan zich echter niet vinden in wat Amnesty International "problematische tweets" noemt. Volgens Twitter is de vrijheid van meningsuiting belangrijk.

Amnesty stelt dat ze in haar onderzoek bewust tweets heeft meegenomen die onder de vrije meningsuiting vallen. "We vonden het belangrijk om de reikwijdte van de beerput op Twitter te belichten in al haar vormen, om te onderkennen dat die berichten samen een effect hebben op vrouwen die zich ook vrijelijk willen uiten op dat platform."