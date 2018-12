De optie waarmee Facebook-gebruikers kunnen inzien wat het sociale medium weet over de internetgeschiedenis van een gebruiker, wordt in het voorjaar van 2019 getest.

Het uitbrengen van de functie duurt "langer dan we in eerste instantie dachten", zegt David Baser, het hoofd van Facebooks privacyteam, in een interview met Recode.

Facebook-oprichter en -directeur Mark Zuckerberg kondigde de functie met de naam 'Clear History' in mei aan. Het bedrijf lag toen net enkele weken onder vuur vanwege het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Dit bedrijf bleek gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers in handen te hebben gekregen.

Makers van websites kunnen op hun pagina's een zogenoemde Facebook-pixel toevoegen. Dit onzichtbare stukje code op een website stuurt data over het surfgedrag van gebruikers terug naar Facebook. Het bedrijf kan die informatie vervolgens gebruiken om advertentieprofielen op te stellen.

Volgens privacyhoofd Baser worden de gegevens die Facebook verzamelt op verschillende systemen opgeslagen, wat de ontwikkeling van Clear History bemoeilijkt. Het zou moeilijk zijn om de verzamelde data terug te koppelen aan individuele Facebook-gebruikers.

Data kunnen losgekoppeld worden, maar worden niet gewist

Facebook geeft gebruikers tot nu toe geen inzicht in de informatie die het bedrijf met behulp van de pixel verzamelt, maar de aangekondigde functie moet dit overzicht wel gaan bieden.

Ook moeten gebruikers het overzicht kunnen loskoppelen van hun account, waardoor Facebook niet meer exact weet welke websites een bepaalde gebruiker heeft bezocht.

Bij het loskoppelen worden gegevens echter niet van de Facebook-servers gewist. "We kunnen niet stoppen met het verzamelen van de data", zegt Baser. "Maar wat we wel kunnen doen, is het kenmerk weghalen waarmee we weten om wie het gaat."