De plannen van Google om voor de Chinese markt een gecensureerde versie van zijn zoekmachine te ontwikkelen, zouden zijn stilgelegd.

Ontwikkelaars hebben niet langer toegang tot data die Google via een andere zoekmachine over de Chinese markt verzamelde, meldt nieuwswebsite The Intercept maandag op basis van anonieme bronnen. De nieuwssite onthulde de plannen voor de Chinese zoekmachine, ook wel Project Dragonfly genoemd, in augustus.

Dat gebeurde nadat het privacyteam van Google bezwaar had aangetekend tegen het gebruik van de data. Het gaat om gegevens die werden verzameld via 265.com, een webportaal waar zoekopdrachten door Google werden verzameld om de markt in kaart te brengen.

The Intercept onthulde het bestaan van het webportaal enkele dagen na de onthulling van de plannen van Google. Het privacyteam, dat mensenrechten in Google-producten moet waarborgen, werd pas met de publicatie van de nieuwssite op de hoogte gesteld van het gebruik van de data van 265.com.

Discussie tussen privacyteam en managers project

Volgens de nieuwssite leidde dat tot een hevige discussie tussen het privacyteam en de managers van Project Dragonfly. Ontwikkelaars van de zoekmachine zouden de gegevens van 265.com vervolgens niet langer mogen gebruiken, waardoor Project Dragonfly "in feite" stil kwam te liggen.

Google-ontwikkelaars maken sindsdien gebruik van data uit andere bronnen, maar die zijn naar verluidt niet zo accuraat. Andere medewerkers zouden van Project Dragonfly zijn gehaald om te werken aan producten voor India, Indonesië, Rusland, het Midden-Oosten en Brazilië.

Google wilde The Intercept geen reactie geven.

Directeur Google: 'Op dit moment geen plannen'

Google ligt sinds augustus onder vuur vanwege de plannen voor China. Onder meer politici, mensenrechtenorganisaties en medewerkers van de techgigant hebben bezwaar aangetekend tegen Project Dragonfly.

Zij wijzen erop dat Google met de zoekmachine moet voldoen aan de strenge censuur van de Chinese Communistische Partij.

Google-directeur Sundar Pichai moest eerder in december getuigen voor een comité van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. Daar verklaarde hij dat Google "op dit moment" geen plannen heeft om de Chinese zoekmachine daadwerkelijk uit te brengen.