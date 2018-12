De Internet Research Agency (IRA), het in Sint-Petersburg gevestigde bedrijf dat ook wel de 'Russische trollenfabriek' wordt genoemd, richtte zich met zijn beïnvloedingscampagne met name op de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de VS.

De Afro-Amerikaanse gemeenschap werd "uitgebreid benaderd" met tientallen Facebook-pagina's en Instagram-accounts, staat in een nog niet openbaar gemaakt rapport voor het Amerikaanse onderzoekcomité dat de Russische beïnvloedingscampagne onderzoekt, schrijft The New York Times maandag.

"De vruchtbaarste inspanningen van de IRA op Facebook en Instagram waren specifiek gericht op Afro-Amerikaanse gemeenschappen", staat in het rapport.

De IRA gebruikte maatschappelijke onderwerpen, zoals de Black Lives Matter-beweging en politiegeweld tegen donkere Amerikanen, om een publiek te bouwen. Naar verluidt wilde het bedrijf op die manier uiteindelijk de presidentsverkiezingen in het voordeel van Donald Trump beïnvloeden. Het is onduidelijk of de beïnvloedingscampagne daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de winst van Trump.

Dertig pagina's gericht op Afro-Amerikanen

Het onderzoeksrapport, opgesteld door een internetbeveiligingsbedrijf uit Texas, is voornamelijk gebaseerd op gegevens van onder meer Facebook. In de gegevens vonden de onderzoekers dertig Facebook-pagina's die waren gericht op de Afro-Amerikaanse gemeenschap. De pagina's hadden bij elkaar 1,2 miljoen volgers.

Ter vergelijking: 25 pagina's die waren gericht op de rechterkant van het politieke spectrum hadden bij elkaar zo'n 1,4 miljoen volgers. Zeven op linkse stemmers gerichte pagina's hadden in totaal 689.000 volgers.

Ook andere sociale media ingezet

Volgens het rapport richtte de IRA zich in 2017 voornamelijk op Instagram, dat onderdeel is van Facebook. In de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2016 kwamen Facebook en Twitter onder een vergrootglas te liggen.

Naast Facebook, Instagram en Twitter werden ook de sociale media YouTube, Reddit, Pinterest, Tumblr, Vine en Google+ ingezet.

De VS heeft de directeur en medewerkers van de 'trollenfabriek' in februari aangeklaagd vanwege de beïnvloedingscampagne.