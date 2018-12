Colin Kroll, een van de oprichters van smartphone-apps Vine en HQ Trivia, is dood aangetroffen in zijn appartement in het Amerikaanse New York. Hij is 34 jaar oud geworden.

De politie trof het lichaam aan nadat de vriendin van Kroll had gebeld, aldus TMZ. Zij maakte zich zorgen nadat ze hem telefonisch niet kon bereiken.

Volgens bronnen werd Kroll gevonden omringd door drugsgerelateerde spullen. De politie zou vermoeden dat hij overleden is aan een overdosis. Het onderzoek loopt nog.

Kroll was een van de oprichters van Vine in 2012. In de app konden gebruikers korte filmpjes maken, die telkens opnieuw afspelen. Het bedrijf werd overgenomen door Twitter in 2014, waar hij later werd ontslagen. Vine werd uiteindelijk opgedoekt.

Afgelopen jaar werkte Kroll wederom samen met Vine-medeoprichter Dom Hofmann, om samen de quiz-app HQ Trivia te starten. In de app kunnen spelers in grote aantallen tegelijkertijd meedoen aan hetzelfde quizprogramma, waarbij ook geldprijzen worden uitgeloofd.

HQ was vorig jaar een grote hit, maar sindsdien zouden de gebruikersaantallen van de app dalen.

Volgens Recode lag Kroll intern onder vuur, omdat hij zich zeer agressief tegenover personeel zou opstellen. Desondanks werd hij afgelopen zomer CEO van het bedrijf.