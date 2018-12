Facebook heeft zijn geheimzinnige onderzoekstak Building 8 opgesplitst, maar projecten als een computer die hersengolven kan lezen lopen nog steeds.

Dat meldt Business Insider. Facebook richtte Building 8 in 2016 op, als divisie om eigen hardware te ontwikkelen.

De divisie deed onder meer onderzoek naar een manier om mensen te laten typen met hun gedachten. Ook ontwikkelde Building 8 het videochatapparaat Portal, dat onlangs in de VS verscheen.

Building 8 stond onder leiding van Regina Dugan, voormalig hoofd van DARPA. Die onderzoekstak van de Amerikaanse overheid ontwikkelde onder meer gps en een vroege versie van het internet. Dugan vertrok echter begin dit jaar als hoofd van Building 8.

Divisies voor hardware en toekomstig onderzoek

De onderzoekstak is nu opgedeeld in verschillende divisies. Er is nu een hardwareteam, dat bestaat uit de mensen die de Facebook Portal hebben gemaakt. Het meer experimentele onderzoek naar computerbediening met gedachten en het overbrengen van geluid via de huid, wordt nu verricht door Facebook Reality Labs.

De Portal-groep is naast het videochatapparaat ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van augmented en virtual reality, en een nieuw soort cameratechnologie. Reality Labs werd in mei opgericht, toen Facebook zijn prijzige divisies voor toekomstig onderzoek reorganiseerde.

Volgens Facebook-topman Andrew Bosworth, hoofd augmented en virtual reality, is er geen sprake van een splitsing. Toch onderkent hij dat Building 8 is hernoemd tot Portal en dat het experimentele onderzoek is ondergebracht bij Facebook Labs.