De arrestatie van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou zou zijn grondslag vinden in een onderzoek naar Chinese spionage in plaats van het overtreden van sancties omtrent Iran.

De verschuiving naar de beschuldiging naar fraude zou een betere kans van slagen hebben dan een zaak omtrent de nationale veiligheid, meldt The New York Times vrijdag op basis van voormalige openbaar aanklagers.

Meng werd eerder in december op verzoek van de Verenigde Staten gearresteerd in Canada. De topvrouw, financieel directeur van het Chinese bedrijf en dochter van de oprichter, werd woensdag op borgtocht vrijgelaten.

Het onderzoek naar Huawei door de VS zou in 2010 in gang zijn gezet onder de toenmalige president Barack Obama. Het land is ervan overtuigd dat de smartphonemaker en fabrikant van telecomapparatuur een verlengstuk van de Chinese overheid is en in die hoedanigheid wordt gebruikt om in het Westen te spioneren.

Het aanklagen van Huawei of zijn personeel voor spionage zou lastig zijn, omdat daarmee bronnen voor gevoelig materiaal naar buiten moet komen. De openbaar aanklagers zouden er daarom voor hebben gekomen om Huawei aan te klagen voor het omzeilen van sancties tegen Iran.

De arrestatie van Meng heeft de spanningen tussen de Verenigde Staten en China verder op scherp gezet.