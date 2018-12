Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile, houdt zijn samenwerking met Huawei tegen het licht. De stap volgt op argwaan richting Huawei dat het bedrijf door China gebruikt wordt voor spionage.

"Deutsche Telekom neemt de wereldwijde discussie over de veiligheid van netwerkapparatuur van Chinese leveranciers erg serieus", zegt het bedrijf tegen persbureau Reuters.

In Nederland gebruikt T-Mobile ook apparatuur van Huawei in zijn telecomnetwerk. De Nederlandse telecomprovider zei eerder in december nog geen plannen te hebben om afscheid te nemen van Huawei-apparatuur. Naast apparatuur van Huawei maakt Deutsche Telekom ook gebruik van apparatuur van Ericsson, Nokia en Cisco.

Bronnen van Reuters zeggen tegen het persbureau dat Deutsche Telekom door de Verenigde Staten onder druk wordt gezet om Huawei te laten vallen. In de VS wil T-Mobile zijn concurrent Sprint overnemen. De onderhandelingen over de overname, die door de Amerikaanse autoriteiten moet worden goedgekeurd, lopen nog.

Westerse landen weren Huawei

Uit angst voor Chinese spionage hebben de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan al maatregelen genomen om apparatuur van Huawei van hun telecomnetwerk uit te sluiten. Ook de Chinese telecomfabrikant ZTE wordt met dezelfde argusogen bekeken.

Publiek bewijs dat apparatuur van Huawei door China gebruikt wordt om het Westen te bespioneren is er niet. Ook heeft Huawei de aantijgingen altijd ontkend.