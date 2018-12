Het internetbedrijf Cloudflare verleent zijn diensten naar verluidt aan minstens zeven groepen die door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn aangemerkt als terroristische organisatie.

Het bedrijf is daar sinds in ieder geval 2012 meerdere malen van op de hoogte gesteld, meldt The Huffington Post.

Het gaat volgens de krant om Al Shabaab, het volksfront voor de bevrijding van Palestina (PFLP), de Al Quds Brigades, de PKK, de Al Aqsa Martelarenbrigade, Hamas en de Taliban. Cloudflare wilde tegenover The Huffington Post niet ingaan op de lijst van organisaties.

"We proberen neutraal te zijn en werpen onszelf niet te veel op als arbiter van wat online is toegestaan", zegt het juridische hoofd Doug Kramer tegen de krant. "We zijn ons erg bewust van onze verplichtingen onder de sanctiewetten. We denken hier hard over na en hebben een beleid om aan deze wetten te voldoen."

Cloudflare biedt zowel gratis als betaalde producten. Het bedrijf levert onder meer een dienst waarbij websites beschermd worden tegen gerichte overbelasting van de servers, zogenaamde DDoS-aanvallen. Een website van de Taliban maakt gebruik van deze dienst.

Kramer wilde niet zeggen of de door The Huffington Post aangemerkte organisaties betalende klanten zijn. Het is in de Verenigde Staten zowel verboden om materiële als immateriële steun te verlenen aan organisaties die door het land als terroristisch worden aangemerkt.